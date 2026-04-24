Un giovane di 18 anni è stato denunciato dopo aver causato lesioni e aver minacciato un’altra persona. L’episodio si è verificato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, e rientra in una serie di casi di violenza tra giovani che si sono verificati recentemente nella zona. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Correggio (Reggio Emilia), 24 aprile 2026 - Ennesima denuncia per episodi di violenza tra giovani e giovanissimi. E ancora una volta teatro dei fatti è la zona di Correggio. I carabinieri della caserma locale hanno indagato su un violento diverbio avvenuto il 22 febbraio scorso in via Tondelli, a Correggio e che ora ha fatto inoltrare una denuncia per lesioni personali e minacce a carico di un 18enne di origine straniera abitante a Correggio. Tutto è partito dalla denuncia presentata da un coetaneo ospite di una struttura di accoglienza della zona. Un diverbio per futili motivi ha portato l’aggressore a colpire l’altro giovane con una testata, per poi estrarre un’arma da taglio per minacciare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Correggio, studente 18enne denunciato per lesioni e minacce

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