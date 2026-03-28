Prof accoltellata a Trescore Balneario da studente 13enne minacce e auto vandalizzata | lei non ha denunciato

Da virgilio.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente è stata accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario. Prima dell’aggressione, l’insegnante aveva ricevuto minacce, e un’auto vicina alla scuola è stata danneggiata con atti vandalici. La docente non ha sporto denuncia riguardo alle minacce e ai danni subiti prima dell’incidente. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Poche settimane prima di essere accoltellata nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), la professoressa Chiara Mocchi avrebbe ricevuto minacce e la sua auto sarebbe stata vandalizzata. La 57enne, tuttavia, non aveva denunciato. Per il momento non è dato sapere se il responsabile di questi episodi sia lo stesso aggressore 13enne, ora collocato in una struttura protetta. Le minacce e l'auto di Chiara Mocchi vandalizzata La prof accoltellata sta meglio: "Tornerò in classe" L'avvocato del 13enne: "Riceveva supporto" Le minacce e l’auto di Chiara Mocchi vandalizzata La professoressa Chiara Mocchi vive a Berzo San Fermo. Secondo TgCom24 nelle settimane precedenti all’aggressione da parte dello studente 13enne qualcuno avrebbe vandalizzato la sua auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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