Prof accoltellata a Trescore Balneario da studente 13enne minacce e auto vandalizzata | lei non ha denunciato

Una docente è stata accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni a Trescore Balneario. Prima dell’aggressione, l’insegnante aveva ricevuto minacce, e un’auto vicina alla scuola è stata danneggiata con atti vandalici. La docente non ha sporto denuncia riguardo alle minacce e ai danni subiti prima dell’incidente. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Poche settimane prima di essere accoltellata nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), la professoressa Chiara Mocchi avrebbe ricevuto minacce e la sua auto sarebbe stata vandalizzata. La 57enne, tuttavia, non aveva denunciato. Per il momento non è dato sapere se il responsabile di questi episodi sia lo stesso aggressore 13enne, ora collocato in una struttura protetta. Le minacce e l'auto di Chiara Mocchi vandalizzata La prof accoltellata sta meglio: "Tornerò in classe" L'avvocato del 13enne: "Riceveva supporto" Le minacce e l’auto di Chiara Mocchi vandalizzata La professoressa Chiara Mocchi vive a Berzo San Fermo. Secondo TgCom24 nelle settimane precedenti all’aggressione da parte dello studente 13enne qualcuno avrebbe vandalizzato la sua auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario da studente 13enne, minacce e auto vandalizzata: lei non ha denunciato Articoli correlati È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola, è grave: fermato uno studente 13enneUna professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni in un istituto comprensivo di Trescore Balneario,... Approfondimenti e contenuti su Trescore Balneario da Temi più discussi: Trescore Balneario, la professoressa accoltellata è salva grazie alle trasfusioni - AVIS; Non ho rabbia né paura: le prime parole della prof accoltellata da un 13enne; Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ... fanpage.it Radio1 Rai. . #Bergamo La professoressa accoltellata mercoledì da un 13enne a Trescore Balneario. La docente, che giovedì è uscita dalla terapia intensiva, ha dettato una lettera con alcune riflessioni sull'accaduto. Intanto, una 13enne, ha raccontato che sa - facebook.com facebook Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com