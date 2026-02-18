Como 18enne con coltello denunciato | precedenti per rapina e lesioni personali accertati

A Como, un 18enne di Seregno è stato denunciato dalla polizia dopo che è stato trovato in possesso di un coltello multiuso in Piazza. L’uomo, già con precedenti per rapina e lesioni personali, è stato fermato durante un controllo di routine. La polizia ha sequestrato l’arma e ha verificato i suoi precedenti. L’episodio si è verificato nel cuore della città, dove l’uso di armi da taglio è molto diffuso. La vicenda resta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Lama in Piazza: Denunciato un 18enne a Como con un Coltello Multiuso. Un diciottenne di Seregno è stato denunciato a piede dalla polizia di Como per porto ingiustificato di armi da taglio. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con una lama di sette centimetri durante un controllo di routine in piazza Duomo, nella serata di ieri, 17 febbraio 2026. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla presenza di armi da taglio nei centri cittadini. Un Controllo di Routine e un Atteggiamento Inquietante. La vicenda si è consumata in una delle zone più frequentate di Como, cuore della città lombarda.