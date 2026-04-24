Cordoglio per Rinalda Mori

È scomparsa ieri a 89 anni Rinalda Mori, vedova del pittore e incisore Arnoldo Ciarrocchi e sorella del capitano Ermanno Mori, fondatore dell’ippodromo e dell’allevamento di cavalli da corsa San Marone. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano la sua presenza discreta e il legame con il mondo dell’arte e dell’equitazione. La famiglia ha comunicato che i funerali si terranno nei prossimi giorni.

È morta ieri a 89 anni Rinalda Mori, vedova del noto pittore ed incisore Arnoldo Ciarrocchi e sorella dell’altrettanto indimenticabile capitano Ermanno Mori, fondatore dell’ippodromo e dell’allevamento di cavalli da corsa San Marone. Il funerale si terrà oggi alle 10, nella Collegiata di San Paolo a Civitanova Alta. Rinalda Mori era socievole ed amabile con chiunque, orgogliosa della grande storia della Civitanova di Annibal Caro, del ballerino Enrico Cecchetti e di tutti gli artisti e pittori che l’hanno vissuta e frequentata dagli anni Sessanta. Dopo la laurea a Urbino si era trasferita a Ferrara, a tornando d’estate a Civitanova aveva incontrato Arnoldo Ciarrocchi, di cui il fratello era amico ed estimatore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per Rinalda Mori Notizie correlate Leggi anche: Morì a 4 anni. Affidata a zii,arrestati Morì sul lavoro: "Imprese non coordinate"È entrato nel vivo il processo con rito ordinario a carico di tre persone scaturito dall’infortunio mortale del 14 ottobre 2020 a Poviglio.