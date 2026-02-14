Morì sul lavoro | Imprese non coordinate

Tre persone sono sotto processo dopo la morte di un lavoratore a Poviglio il 14 ottobre 2020, causata da un incidente sul lavoro che avrebbe potuto essere evitato. Le accuse trovano radice in una serie di mancanze nella gestione della sicurezza da parte delle imprese coinvolte. Durante l’udienza, sono emersi dettagli sui controlli mancati e sulle procedure non rispettate, che avrebbero potuto prevenire l’incidente.

È entrato nel vivo il processo con rito ordinario a carico di tre persone scaturito dall’infortunio mortale del 14 ottobre 2020 a Poviglio. Quel giorno Mario Ferrari, 62enne di Cadelbosco, elettricista, perse la vita precipitando dall’altezza di nove metri mentre lavorava in un capannone in via Messori. Secondo la ricostruzione investigativa, Ferrari stava facendo in quota, su una piattaforma mobile, l’installazione dei cavi per alimentare l’impianto antincendio, quando fu travolto da un carroponte attivato da un rumeno per spostare i detriti accumulati durante la sua lavorazione: il 62enne volò a terra e morì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morì sul lavoro: "Imprese non coordinate" Agente penitenziario salentino morì per il fumo passivo sul lavoro: sentenza definitiva, ministero condannato Antonio Monda aveva 43 anni È stata resa definitiva la sentenza riguardante la morte di Antonio Monda, agente penitenziario salentino di 43 anni, deceduto a causa del fumo passivo sul lavoro. Indagine Confindustria sul lavoro nel 2025: l’IA accelera nelle imprese italiane Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. SS Division in France, Das Reich Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro, nel 2025 Verona resta la maglia nera: 24 morti e oltre 14mila infortuni; Morti sul lavoro, basta promesse: cosa cambia davvero con la Legge 198/2025; Morti e infortuni sul lavoro, la tutela in Agricoltura; Bologna, operaio 53enne precipita e muore in un capannone. Morì sul lavoro: Imprese non coordinateÈ entrato nel vivo il processo con rito ordinario a carico di tre persone scaturito dall’infortunio mortale del 14 ottobre 2020 a Poviglio. Quel giorno Mario Ferrari, 62enne di Cadelbosco, ... ilrestodelcarlino.it 18enne morì sul lavoro, Procura Lodi blocca patteggiamentoLa Procura di Pavia, guidata da Laura Pedio, ha sospeso l'accordo per la proposta di patteggiamento a due anni di reclusione per l'imprenditore contoterzista 60enne di Brembio (Lodi) imputato di ... ansa.it Morì sul lavoro a Staffal, una condanna ad 8 mesi. #aostasera #cronaca x.com Il ragazzo, a 18 anni, morì nel 2013 in un incidente in motorino. Al lavoro c’era il poliziotto Sergio Gaita. Nel giorno del suo pensionamento ha ricordato la tragedia. E la madre del giovane ha voluto ringraziarlo. facebook