Morì a 4 anni Affidata a ziiarrestati

Due zii sono stati fermati dalla polizia di Napoli con l’accusa di omicidio aggravato. La piccola Alessandra, di soli 4 anni, è morta a Tufino nel 2024. La bambina era stata affidata a loro dopo aver perso i genitori. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo davvero in quei giorni.

12.00 "Omicidio aggravato" è l'accusa: sono stati arrestati i due zii della piccola Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino (Napoli) nel 2024. I due, ai quali la bambina era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali (dopo la sospensione della patria potestà per i genitori), furono indagati per maltrattamenti e omicidio colposo. Sul corpo della bimba c'erano segni di ustioni, piaghe da decubito e fratture. Era in stato cachettico. Gli zii dissero che cadde dalle scale e morì.Emersero invece "abbandono,violenze".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Alessandra Mortaa 4 anni Napoli, morì a 4 anni: arrestati zii affidatari per omicidio aggravato Questa notte gli zii affidatari di Alessandra, una bambina di quattro anni, sono stati arrestati con l’accusa di averle provocato la morte. Tufino, bimba di 4 anni morta in casa: arrestati gli zii Questa mattina a Tufino gli zii di una bambina di 4 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Alessandra Mortaa 4 anni Argomenti discussi: Bimbo morto a 4 anni dopo l'incidente in minimoto, il padre è indagato per omicidio colposo; Morì sullo slittino a Sesto Pusteria: risarcimento di 630mila euro alla famiglia di Romano Campiti, figlio del killer di Fidene; Morì a 14 anni sulla pista da slittino, risarcimento di 630mila euro alla famiglia Campiti (il killer della strage di Fidene); Ciclista di 65 anni muore schiacciato da un autoarticolato a Gaggiano. Malmenata e denutrita: bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravatoDopo oltre un anno di indagini, arrestati gli zii affidatari della bimba di 4 anni morta a dicembre 2024 a Tufino, nel Napoletano ... fanpage.it Bimba di 4 anni morta a Tufino, maltrattamenti in famiglia: gli zii finiscono in carcereAffidata agli zii, bimba morta a quattro anni tra maltrattamenti e incuria a Tufino: le indagini portano all’arresto. notizie.it Il lutto - Era paralizzato da otto anni, dopo la sparatoria nella quale morì suo fratello - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.