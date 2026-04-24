Coppa del Mondo su pista storico successo del team sprint azzurro

Il team sprint italiano ha conquistato un risultato storico in Malesia, vincendo per la prima volta nella competizione di Coppa del Mondo su pista. Gli atleti italiani, Minuta, Napolitano e Predomo, sono saliti sul podio, portando a casa la vittoria, mentre un altro team si è classificato terzo. Questa affermazione rappresenta un traguardo importante per il movimento del ciclismo su pista nel paese.

Italia protagonista nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo su pista di Nilai, in Malesia. In particolare, nella velocità: per la prima volta nella storia il terzetto azzurro composto da Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo, allenati da Ivan Quaranta, ha conquistato il successo, ottenuto in finale contro la Cina. Così il presidente federale Cordiano Dagnoni:” Il Team Sprint già in diverse occasioni aveva sfiorato risultati di prestigio e oggi finalmente è salito sul gradino più alto del podio in una manifestazione internazionale di prima grandezza. Sul settore della velocità abbiamo investito da tempo con convinzione, consapevoli della sua importanza anche in chiave olimpica.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coppa del Mondo su pista, storico successo del team sprint azzurro RIMONTA D'ORO! L'Italia disintegra gli USA nell'inseguimento a squadre | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Il successo del campione europeo su pista. Lazzaretto, va in scena lo sprint di VendraminLa "Sagra del Ciclismo" a Lazzeretto si è conclusa dopo otto ore di gare con la prova riservata agli juniores e conclusosi dopo una gara condotta ad... Ciclismo. Coppa del Mondo su pista, Fiorin da sballo a Hong KongCon la vittoria in Coppa del Mondo su pista, Matteo Fiorin si è gudagnato un posto di prim’ordine tra i migliori specialisti dei velodromi in campo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiali di Calcio femminile 2026: le squadre qualificate, elenco aggiornato in tempo reale; Baku -Doppio impegno per la Ritmica azzurra: prima la Coppa del Mondo, poi l'European Cup; Stelle della Coppa del Mondo FIFA 2026 | Arda Güler | Turchia; Coppa del Mondo di sciabola maschile – Kamil Ibragimov vince il 67° Trofeo Luxardo di Padova, Luca Curatoli chiude al 5° posto. Domani la gara a squadre, finale in diretta su SKY Sport Arena a partire dalle ore 17. Coppa del Mondo su pista, storico successo del team sprint azzurroIn Malesia brillano Minuta, Napolitano e Predomo: prima vittoria di sempre. Terzo posto per il quartetto maschile e per Fiorin nell’eliminazione ... gazzetta.it Ciclismo. Coppa del Mondo su pista, Fiorin da sballo a Hong KongCon la vittoria in Coppa del Mondo su pista, Matteo Fiorin si è gudagnato un posto di prim’ordine tra i ... sport.quotidiano.net Coppa del Mondo, l'Italia apre con tre podi in Malesia: storica vittoria nella team sprint a squadre. Approfondisci qui https://shorturl.at/1EnsU Federciclismo - facebook.com facebook Israele vince la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Guarda la performance eccezionale delle nostre ragazze ai campionati mondiali in Azerbaijan Un enorme passo verso le Olimpiadi! Kol hakavod alle nostre campionesse! Israel Gymnastic x.com