CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Mercoledì 29 aprile 2026, è prevista una convocazione dell'assemblea degli iscritti. La riunione si terrà in prima convocazione alle ore 12:00 e, in seconda convocazione, alle ore 16:00. La sede dell'incontro non è indicata nel comunicato. La convocazione riguarda i membri iscritti, che sono chiamati a partecipare alle assemblee previste.

Si informa che mercoledì 29042026 alle ore 12:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione è convocata presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile in via Niccolò Puccini, 36 a Pistoia, l’Assemblea degli Iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pistoia per discutere il seguente ordine del giorno: 1. Bilancio Consuntivo anno 2025 2. Varie, eventuali e interventi degli Iscritti. IL PRESIDENTE geom. Marco Sibaldi Pistoia, 14.04.2026 .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI SEDUTA CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28 - NOVEMBRE - 2025 Notizie correlate Fissata l'assemblea degli iscritti dei Progressisti per Terra di LavoroMercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 17:30, i locali del salone associativo situato in via Maielli 29, a Caserta, ospiteranno l'assemblea... Accesso a Medicina, Burioni e Gherlone bocciano l’aumento indiscriminato degli iscritti: la quantità dei nuovi iscritti deve viaggiare di pari passo con l’eccellenza formativaAumentare i posti di Medicina non basta: è necessario potenziare la pratica clinica e le tecnologie per i futuri medici L'articolo . Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assemblea Ordinaria dei Soci AISLA APS – Convocazione 2026; Assemblea di Bilancio; PIRELLI: CDA HA DELIBERATO DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 25 GIUGNO; Assemblea Ordinaria SISMED ETS, 29 Aprile 2026 - SISMED. Assemblea Opi Alessandria, convocazione il 28 aprile: ordine del giorno e dettagliConvocata l’assemblea OPI Alessandria il 28 aprile 2026: ordine del giorno, bilancio 2025 e dettagli sulla partecipazione ... ilpiccolo.net Assemblea pro congresso. Biffoni: Ospite a casa miaGli autoconvocati del Pd pratese, riuniti giovedì sera al circolo di Borgonuovo, hanno deciso all’unanimità, a norma di statuto, di chiedere la convocazione di una assemblea plenaria degli iscritti ... lanazione.it ASSEMBLEA SOCI E AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Si comunica indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Pro Loco di Vigonza ( in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2026 e in seconda convocazione per il giorno 15 facebook