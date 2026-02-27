Manutenzione del verde svincoli autostradali chiusi a step

La società autostrade ha comunicato la chiusura a scopo di manutenzione di alcuni svincoli autostradali e caselli lungo l'A1, a causa di lavori sugli alberi che si trovano ai margini della carreggiata. La chiusura avverrà in più fasi e interesserà diverse aree, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante le operazioni di potatura. La circolazione sarà quindi temporaneamente rallentata in alcune zone dell’autostrada.

Chiusure dei caselli per la manutenzione di alberi ai margini della carreggiata dell'A1. Lo annuncia la società autostrade.Ecco l'elenco delle chiusure: dalle 21 di lunedì 2 alle 6 di martedì 3marzo, sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata e in uscita.