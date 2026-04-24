Controllore aggredito da un passeggero esagitato a Pinerolo per fermarlo serve lo spray urticante

Nella serata di mercoledì 22 aprile 2026, un controllore della società di trasporti Arriva è stato aggredito a Pinerolo da un passeggero esagitato. Per fermare l’uomo, è stato necessario utilizzare uno spray urticante. L’incidente si è verificato durante un controllo a bordo di un mezzo pubblico, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’aggressione o sulle eventuali persone coinvolte.

Un controllore della società di trasporti Arriva è stato aggredito nella serata di mercoledì 22 aprile 2026 a Pinerolo. L’episodio è avvenuto a bordo di un mezzo della linea che collega Torre Pellice e Pinerolo. Il protagonista è stato un maliano di 27 anni che, quando sono arrivati, si è.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Controllore Atm aggredito a colpi di martello ai tornelli della metro di Lotto ift.tt/uvp4jT0 x.com