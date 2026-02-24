Rapina in centro città | Aggredito con lo spray urticante erano incappucciati

Un uomo sulla sessantina viene aggredito con uno spray urticante da due persone incappucciate mentre apre il negozio in via Barberia. La rapina si è verificata poco dopo le sei del mattino, trasformando un’ordinaria giornata di lavoro in un episodio violento. I ladri hanno preso una collana che l’uomo indossava, lasciandolo sotto shock. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti che si sono accorti dell’accaduto.

L'episodio in via Barberia mentre la vittima stava aprendo il negozio. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo Un agguato poco dopo le sei del mattino, mentre stava aprendo il proprio negozio in via Barberia. Una normale mattina di lavoro si è trasformata in una brutta sorpresa per un uomo sulla sessantina, che lunedì all'alba è stato rapinato della collanina che portava al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Bologna, intervenuti sul posto dopo essere stati contattati della vittima. Ai militari, l'uomo ha riferito che mentre si stava avvicinando al proprio locale, è stato raggiunto da due persone vestite di nero e con il volto coperto da cappucci e sciarpe.