Paternò controlli della polizia | sanzioni per gli automobilisti non in regola

A Paternò, la polizia ha intensificato i controlli per contrastare le infrazioni stradali, causando sanzioni a diversi automobilisti. Durante un’operazione straordinaria, gli agenti hanno fermato veicoli in punti fissi e mobili per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada. Nel corso dell’intervento, sono state riscontrate numerose irregolarità, portando a multe e ritiro di documenti. Questa azione mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a sensibilizzare chi viola le regole.

Alcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione periodica del mezzo, altri, invece, non avevano i documenti al seguito La polizia ha eseguito un controllo straordinario a Paternò. I poliziotti hanno istituito posti di controllo, fissi e itineranti, per verificare l’osservanza delle regole e il rispetto delle norme del Codice della strada. Sono state identificate 91 persone, di cui 15 con precedenti, e sono stati controllati 44 veicoli, tra auto e moto. Comminate sanzioni amministrative per oltre 1.500 euro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su paternò controlli

Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli mirati nel centro storico, concentrandosi sui parcheggiatori abusivi e sugli automobilisti in violazione delle norme.

Ultime notizie su paternò controlli

Argomenti discussi: Paternò, incidente su Corso Marco Polo, un ferito; Ruba uno smartphone ma i carabinieri lo rintracciano in poche ore: arrestato 22enne; Non si ferma al posto di blocco e si va a schiantare contro un muro: soccorso e poi arrestato; Paternò, degrado al cimitero monumentale.

Cosenza, controlli straordinari della Polizia tra droga e furti: 2 arresti e quattro misure cautelari e 8 denunceOperazioni coordinate della Polizia a Cosenza e in tutta la provincia: sequestri di droga e munizioni, oltre mille persone identificate e 470 veicoli controllati ... quicosenza.it

Controlli a tappeto della Polizia sul territorio provinciale: 20 denunce e 2 arrestiLe operazioni di controllo e prevenzione sono state effettuate in sinergia dagli operatori della Squadra Mobile, della Volante e della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza e dai commissaria ... ecodellojonio.it

Video Star. . Paternò: mattinata di protesta da parte degli studenti dell’Istituto “Francesco De Sanctis”. I manifestanti ritenevano che non erano stati effettuati appropriati controlli a seguito del maltempo di martedì scorso. La dirigente, Santa Di Mauro, invece, so - facebook.com facebook