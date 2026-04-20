Tezenis stende Roseto a domicilio e si prepara a chiudere la regular season
Nella partita di domenica, la squadra di Verona ha vinto in trasferta contro la formazione di Roseto con il punteggio di 84-69. La vittoria consente alla Tezenis di continuare la corsa verso la promozione, mantenendo un distacco di quattro punti dalla capolista. La regular season si avvicina alla conclusione, e la squadra si prepara a chiudere il campionato con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile.
Espugnato domenica il PalaMaggetti di Roseto 69-84, la Tezenis Verona prosegue nella sua rincorsa alla promozione nella massima serie, inseguendo la capolista Scafati lontana 4 lunghezze. La prima di gara è stata equilibrata, con i gialloblu che hanno toccato anche il +11, spinti dalle triple di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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