Volley Perugia tramortisce Verona a domicilio e vince la regular season di Superlega

Perugia ha dominato Verona con un punteggio netto di 3-0, grazie a una prestazione convincente nella 21ª giornata di Superlega. La vittoria nasce dalla precisione in battuta e dalla solidità in ricezione, che hanno messo sotto pressione gli avversari fin dall’inizio. La squadra ospite ha controllato il ritmo dell’incontro, portando a casa il risultato senza troppi sforzi. La partita si è conclusa con un’ulteriore conferma della forza del team.

© Oasport.it - Volley, Perugia tramortisce Verona a domicilio e vince la regular season di Superlega

Perugia ha sconfitto Verona con un secco 3-0 (25-15; 25-21; 25-23) nel big match della 21ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils si sono imposti in maniera nitida nella tana degli scaligeri, vincendo di forza lo scontro diretto tra le prime due della classe: la corazzata umbra si era presentata all'appuntamento con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti dei freschi vincitori della Coppa Italia, grazie a questa affermazione è volata a +7 e ha conquistato matematicamente il primo posto in regular season, visto che manca soltanto un turno al termine della stagione regolare.