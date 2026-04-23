Continassa Juve | i bianconeri tornano a lavorare alla Continassa novità su Yildiz Thuram Holm e Adzic

La squadra di calcio torna ad allenarsi presso il centro sportivo alla Continassa, mentre si aggiornano le notizie sui giocatori coinvolti. Tra i nomi sotto osservazione ci sono Yildiz, Thuram, Holm e Adzic, con aggiornamenti sui rispettivi tempi di recupero dopo infortuni. Sono inoltre presenti dettagli sui giocatori diffidati e sulle ultime novità riguardanti la formazione in vista della prossima partita.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Nella giornata di oggi la Juventus ha continuato a lavorare alla Continassa in vista del big match di San Siro contro il Milan. Le notizie più confortanti arrivano da Adzic, che ha lavorato parzialmente con il resto dei compagni dopo i problemi alla caviglia. Resta invece alta l’allerta per tre pedine chiave della formazione titolare: Holm, Yildiz e Thuram hanno infatti svolto una seduta personalizzata a parte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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