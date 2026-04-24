Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore ha commentato ai microfoni di Dazn le critiche ricevute dai giocatori dopo la partita contro la Lazio, affermando che meritano più rispetto. Ha aggiunto che i ragazzi si stanno impegnando e che le critiche sono troppo dure. Le sue dichiarazioni sono state riportate da ForzAzzurri.

Prima della partita aveva detto di avere giocatori intelligenti e la risposta si è vista dall’inizio alla fine. Che segnale è stato?“Su questo non avevo dubbi. Ripeto, la partita con la Lazio è una partita in cui alla fine hai il 70% di possesso palla e non hai centrato la porta. Abbiamo fatto tanti tiri, ma non abbiamo preso lo specchio. Quindi è stata una partita in cui niente è andato nel verso giusto. Sicuramente oggi c’era grande voglia, grande determinazione e anche grande voglia di rivalsa, perché dopo la Lazio mi sembra siano arrivate un po’ troppe critiche, mi sono sembrate molto eccessive.” Le critiche le sono sembrate fuori misura...🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Troppo critiche dopo la Lazio, questi ragazzi meritano tanto”

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