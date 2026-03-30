Domotek vince con forza e cuore per Battaglia | Questi ragazzi meritano grandi riconoscimenti

Nell'ultima partita disputata al PalaCalafiore, la squadra Domotek ha ottenuto una vittoria significativa. La prestazione dei giocatori è stata caratterizzata da impegno e determinazione, secondo le dichiarazioni del tecnico. La partita ha visto i giocatori dimostrare compattezza e concentrazione, portando a casa un risultato importante per la stagione. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori presenti.

Il sindaco facente funzioni: "Con un record di pubblico al palazzetto, che testimonia l’amore della città per lo sport, la squadra ha offerto una bellissima serata di sport" “L’ultima gara della Domotek al PalaCalafiore è stata una dimostrazione autentica di cuore, forza e appartenenza. Gli atleti reggini hanno saputo portare alto il nome della nostra città, diventando un esempio concreto per i giovani e per i tanti appassionati che seguono con passione la pallavolo”. Con queste parole, in un comunicato stampa, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia celebra la vittoria casalinga della Domotek Volley contro la squadra di Reggio Emilia. Una vittoria che consentirà alla squadra dello Stretto di pareggiare i conti nella serie, in attesa della sfida di domenica prossima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Domotek vince con forza e cuore, per Battaglia: "Questi ragazzi meritano grandi riconoscimenti" Articoli correlati Il leader Bucarelli: "Stiamo bene, ci divertiamo". E coach Leka gioisce: "Che cuore questi ragazzi""Siamo davvero molto contenti, eravamo in emergenza e all’inizio dovevamo un po’ prendere le misure alla nuova situazione, poi abbiamo ritrovato le... Campagna se la prende con gli arbitri: “Doppio numero di espulsioni, i ragazzi meritano più rispetto”Arrivata dopo quattro vittorie (contro avversarie però, a dirla tutta, non all’altezza), la prima sconfitta del Settebello agli Europei di pallanuoto... Tutti gli aggiornamenti su Domotek vince Discussioni sull' argomento Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio Emilia; Domotek, sabato inizia la Finale per la promozione in A2: le emozioni di Laganà; Domotek, Pellegrino: ‘Grandi emozioni con De Giorgio. Adesso pensiamo a gara 2’; Puliservice, il ritorno di Ilenia Buonfiglio: tra amore, pallavolo e radici reggine · ilreggino.it. Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio EmiliaGli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico. Fischio d'inizio, ore 18 al PalaCalafiore. Gara 2 metterà di fronte due squadre destinate a darsi battaglia punto s ... reggiotoday.it VINCE REGGIO CALABRIA, LA PIU' BELLA DOMOTEK DELL'ANNO Record di pubblico al Palacalafiore con ben oltre 4 mila spettatori. Atmosfera esaltante e gara dominata fin dal primo punto, a partire dal servizioProva esaltante per tutti gli effettivi - facebook.com facebook