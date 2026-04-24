Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore del Napoli ha commentato le reazioni alle recenti critiche, affermando che sono state eccessive. Ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando l’andamento della squadra e le valutazioni esterne. La discussione si è concentrata sui giudizi ricevuti dopo la partita contro la Lazio, e Conte ha espresso la sua opinione in merito.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria degli azzurri contro la Cremonese Napoli-Cremonese, Conte a Dazn. Aveva parlato dell’intelligenza dei suoi giocatori, hanno risposto. “Su questo non avevo dubbi, la partita con la Lazio è una partita in cui abbiamo avuto il 70% di possesso palla ma non abbiamo mai preso lo specchio della porta. Oggi c’era grande voglia e determinazione, anche voglia di rivalsa perché dopo la Lazio sono arrivate troppe critiche, mi sono sembrate eccessive per una squadra che ha vinto due trofei e ha avuto tante difficoltà. Stare lì penso che sia qualcosa di veramente importante.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Le critiche dopo la Lazio sono state eccessive”

Le parole di Conte dopo Lazio-Napoli 0-2 Conferenza stampa post partita

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Ci voleva questa reazione, bravo Conte a mischiare le carte e dare maggiore verve alla fase offensiva, McTominay devastante per gli inserimenti (al di là del rigore sbagliato), bravi De Bruyne, Hojlund e Alisson Santos, ottimo rientro di Rrahmani #NapoliCrem x.com