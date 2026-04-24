Prima della partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, sottolineando la qualità dei calciatori del suo team. Ha detto di ritenere i giocatori molto intelligenti e di aver avuto una conversazione con loro durante la settimana, senza specificare i temi trattati o le modalità del confronto. La sua attenzione si è concentrata sulla convinzione che il gruppo sia in grado di affrontare le sfide mentali della stagione.

Conte a Dazn a pochi minuti prima di Napoli-Cremonese. La priorità dopo Napoli-Lazio è stata lavorare sulla testa dei giocatori? “Penso di avere ragazzi intelligenti, anzi sono sicuro di averli. Sono i primi che hanno capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Contro la Lazio abbiamo avuto anche il 70% possesso palla contro la Lazio, ma abbiamo preso diverse ripartenze, non siamo stati concreti sotto porta. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Ripeto, sono intelligenti, capiscono. La partita sarà scorbutica, la Cremonese ha bisogno di punti, dovremo fare grande attenzione nelle ripartenze. Okereke è abbastanza veloce”. La Cremonese vorrà giocarsela ma troverete spesso un blocco basso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “I calciatori sono intelligenti, abbiamo parlato in settimana”

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