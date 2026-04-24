Stasera si gioca la partita contro la Cremonese, ma subito dopo il Napoli si prepara a un altro impegno importante. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci di un incontro tra il tecnico e il presidente del club, con l’obiettivo di discutere le strategie per la stagione e le prossime sfide in campionato. La qualificazione alla Champions League sembra ormai a portata di mano, secondo alcune fonti vicine alla società.

C’è la Cremonese stasera. Ma subito dopo, per il Napoli, arriverà anche un altro passaggio pesante: quello legato al futuro di Antonio Conte. La squadra è chiamata a fare il proprio dovere in campo, mentre sullo sfondo prende quota il confronto con Aurelio De Laurentiis, ormai considerato inevitabile. A scriverlo è Corriere dello Sport. La partita di questa sera resta importante per classifica, immagine e continuità. Il Maradona non sarà esaurito, ma l’ambiente è comunque pronto a spingere gli azzurri in una gara che pesa. Non solo per il presente, ma anche perché una qualificazione Champions ormai vicina toglie al club ogni alibi per rinviare ancora i discorsi sul domani.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-De Laurentiis, incontro vicino con la Champions in tasca

Notizie correlate

Napoli, Conte “se la ride”: nessun incontro con De LaurentiisIl campionato è entrato nella sua fase più calda e, nel bel mezzo della corsa scudetto, i tifosi del Napoli hanno anche un altro tema da monitorare:...

De Laurentiis al Maradona, incontro con Conte rinviatoAurelio De Laurentiis sarà questa sera al Maradona per seguire da vicino la sfida tra Napoli e Lazio.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; De Laurentiis: Conte ct? Deve dirmelo subito. Se andasse via all'ultimo, ucciderebbe la sua creatura; Napoli, Conte: Futuro? Sto in silenzio. La replica a De Laurentiis dopo il ko con la Lazio; De Laurentiis avverte Conte: È una persona seria, non mi lascerà mai all’ultimo minuto. Ucciderebbe il suo bambino.

Conte-De Laurentiis, incontro vicino con la Champions in tascaForzAzzurri.net - Conte-De Laurentiis, incontro vicino con la Champions in tasca C’è la Cremonese stasera. Ma subito dopo, per il Napoli, arriverà anche un altro passaggio ... forzazzurri.net

Cds - Incontro Conte-ADL non si potrà più rimandare con la Champions in tascaAttesa per la Cremonese ma poi attesa anche per la partita del futuro, ovvero quella per capire cosa ne sarà del domani di Conte. Presto un incontro con ADl a Champions ormai blindata, ... tuttonapoli.net

Le parole del cronista di 7 Gold: "Il rapporto tra De Laurentiis e Conte è ottimo. Il patron è pronto ad assicurare al tecnico un mercato importante" - facebook.com facebook

Antonio Conte risponde ad Aurelio De Laurentiis Resterà un altro anno al Napoli #NapoliLazio #DAZN x.com