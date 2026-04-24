Conte cambia il Napoli | le novità con la Cremonese

Stasera il Napoli affronterà la Cremonese con alcune novità nell’undici titolare. L’allenatore ha deciso di apportare modifiche alla formazione rispetto alle ultime partite, inserendo alcuni giocatori in ruoli diversi. La partita si svolgerà in trasferta e sarà una delle prime occasioni per vedere come le variazioni influiranno sul rendimento della squadra. La sfida tra le due formazioni è programmata per questa sera.

Antonio Conte prepara un Napoli diverso per la sfida di questa sera contro la Cremonese. Le indicazioni che arrivano in vista del match raccontano di più cambi distribuiti in tutti i reparti, con l’obiettivo di ridare equilibrio e intensità alla squadra. La prima novità riguarda la difesa. Amir Rrahmani è pronto a tornare dal primo minuto e a riprendersi il centro del reparto arretrato. Accanto a lui dovrebbero agire Buongiorno sul centrosinistra e Olivera sul centrodestra, con Beukema destinato inizialmente alla panchina. Tra i pali conferma per Milinkovic-Savic. Qualcosa cambia anche sulle corsie laterali. A destra ci sarà Politano, mentre sull’altra fascia è atteso Gutierrez, che dovrebbe essere preferito a Spinazzola.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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