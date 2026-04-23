Conte cambia il Napoli | tre novità con la Cremonese

L'allenatore del Napoli ha annunciato tre cambi nella formazione in vista della partita contro la Cremonese. La squadra si prepara ad affrontare la sfida con alcune variazioni rispetto alle ultime gare, senza fornire dettagli sui giocatori coinvolti. La partita si svolgerà in un contesto di campionato e rappresenta un momento di verifica per le scelte tecniche del tecnico.

Antonio Conte prepara un Napoli diverso per la sfida contro la Cremonese. Dopo l’ultima uscita, il tecnico è orientato a intervenire sulla formazione con almeno tre novità dal primo minuto. Le indicazioni principali portano a Rrahmani, Gutierrez e Alisson, tutti in crescita nelle gerarchie in vista della gara di domani. A fare il punto è il Corriere dello Sport. L’obiettivo è chiaro: ridare ritmo e freschezza a una squadra che nelle ultime partite ha prodotto troppo poco soprattutto negli ultimi trenta metri. Per questo Conte valuta qualche modifica sia in difesa sia nella struttura del centrocampo e della trequarti. Il quotidiano descrive così il piano: “Conte prepara qualche correttivo per la partita di domani contro la Cremonese.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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