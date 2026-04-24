Un ex arbitro ha commentato le dichiarazioni recenti di un direttore di gara dopo la partita tra Como e Inter. Secondo lui, l’approccio mostrato sembrava più orientato a giustificarsi che a chiarire quanto accaduto in campo. L’analisi si concentra sulle parole di Aureliano, che ha parlato pubblicamente delle sue decisioni durante la partita, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori.

di Paolo Moramarco Contatto Bonny-Paz, Calvarese analizza le parole di Aureliano. L’ex arbitro così dopo le dichiarazioni del direttore di gara di Como Inter. Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato al Como contro l’ Inter al Sinigaglia, episodio nato dal contatto tra Nico Paz e Bonny, con il fallo giudicato al contrario rispetto a quanto mostrato dalle immagini. Nella giornata di ieri il tema è tornato d’attualità dopo le parole di Gianluca Aureliano, VAR di quella partita, che ha provato a spiegare la scelta senza però placare le polemiche. Tra i più critici c’è stato Giampaolo Calvarese, ex arbitro e oggi moviolista, che attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso un giudizio netto sulla vicenda e sul metodo utilizzato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Contatto Bonny-Paz, Calvarese sulle parole di Aureliano: «Approccio teso a giustificarsi, mi chiedo se…»

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