Durante la partita allo stadio Sinigaglia, è stato rivisto il rigore concesso ai giocatori locali. La decisione è stata influenzata dal dialogo tra l’arbitro in campo e la sala VAR, che ha portato a un cambio di giudizio. La trascrizione dei colloqui tra i due punti di riferimento ha chiarito i passaggi che hanno portato alla decisione finale. La comunicazione tra arbitro e sala video ha determinato l’assegnazione del penalty.

di Lorenzo Vezzaro Contatto Bonny Nico Paz e il cambio di decisione: ecco i dialoghi tra arbitro e sala video in occasione del penalty concesso ai lariani. La sfida tra Como e Inter, terminata con un pirotecnico 3-4, ha vissuto il suo momento di massima tensione nel finale, quando un fischio del direttore di gara ha riaperto i giochi. L’episodio del contatto tra Bonny e Nico Paz è stato l’ago della bilancia che ha permesso ai lariani di siglare il terzo gol su calcio di rigore, scatenando le proteste dei nerazzurri che inizialmente avevano visto l’arbitro sanzionare l’intervento solo come una punizione dal limite. Durante il consueto appuntamento di Open VAR, sono stati resi noti i dialoghi tra il direttore di gara e la sala dedicata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Contatto Bonny Nico Paz, la verità dal VAR sul rigore del Sinigaglia

Il rigore folle fischiato contro l’Inter: Nico Paz colpisce Bonny e l’arbitro vede un fallo, il Var poi completa il disastroAi fini del risultato è stato un episodio che non ha pesato e per questo, probabilmente, se ne sta parlando poco.

Leggi anche: Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas?