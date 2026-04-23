Un membro della commissione arbitrale ha commentato un episodio avvenuto durante una partita tra due squadre di calcio. Si tratta di un contatto tra un giocatore di una squadra e un avversario, che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La figura ha spiegato che il giocatore coinvolto avrebbe commesso tre infrazioni, ma sarebbe stato comunque punito o penalizzato in modo diverso rispetto alle aspettative.

Inter News 24 Como Inter, Aureliano torna a commentare il tanto discusso episodio che ha visto Bonny e Nico Paz protagonisti: ecco le sue parole. In occasione dell’incontro di studi intitolato “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo?”, tenutosi ieri presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Luigi Vanvitelli”, l’arbitro internazionale e varesca Gianluca Aureliano è tornato su uno dei casi più discussi dell’ultimo turno di campionato: il rigore concesso al Como nel match contro l’Inter del 12 aprile scorso. L’episodio, che ha visto protagonisti l’attaccante nerazzurro Bonny e il fantasista lariano Nico Paz, è stato utilizzato come caso di studio per spiegare le complessità interpretative del regolamento e i limiti di intervento tecnologico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, Aureliano torna a parlare sul contatto Bonny Nico Paz: «Il nerazzurro commette 3 infrazioni ma si salva perché…»

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Graziano Cesari spegne le polemiche dopo Inter-Como per l’episodio tra Acerbi e Douvikas: “Sozza ha arbitrato da 10+. C’è prima la trattenuta di Douvikas su Acerbi, vedete la maglia bianca che spunta da sotto! Giusto il fallo per l’Inter. Benissimo Sozza” - facebook.com facebook

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