Como Inter Aureliano torna a parlare sul contatto Bonny Nico Paz | Il nerazzurro commette 3 infrazioni ma si salva perché…
Un membro della commissione arbitrale ha commentato un episodio avvenuto durante una partita tra due squadre di calcio. Si tratta di un contatto tra un giocatore di una squadra e un avversario, che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La figura ha spiegato che il giocatore coinvolto avrebbe commesso tre infrazioni, ma sarebbe stato comunque punito o penalizzato in modo diverso rispetto alle aspettative.
Inter News 24 Como Inter, Aureliano torna a commentare il tanto discusso episodio che ha visto Bonny e Nico Paz protagonisti: ecco le sue parole. In occasione dell’incontro di studi intitolato “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo?”, tenutosi ieri presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Luigi Vanvitelli”, l’arbitro internazionale e varesca Gianluca Aureliano è tornato su uno dei casi più discussi dell’ultimo turno di campionato: il rigore concesso al Como nel match contro l’Inter del 12 aprile scorso. L’episodio, che ha visto protagonisti l’attaccante nerazzurro Bonny e il fantasista lariano Nico Paz, è stato utilizzato come caso di studio per spiegare le complessità interpretative del regolamento e i limiti di intervento tecnologico.🔗 Leggi su Internews24.com
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