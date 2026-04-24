Contatore allacciato alla rete pubblica per non pagare la bolletta | 5 denunciati a Castel Volturno

Cinque persone sono state denunciate a Castel Volturno dopo che i carabinieri hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica pubblica in alcune abitazioni della città. I controlli sono stati effettuati nelle abitazioni del Casertano e hanno portato alla segnalazione dei responsabili per aver collegato in modo illecito i loro impianti alla rete pubblica, evitando così il pagamento delle bollette.

In alcune abitazione della città del Casertano i carabinieri hanno riscontrato la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Cinque persone sono state denunciate dai militari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Allacciato al contatore di un ente pubblico, 25enne viene arrestato dai carabinieriIl giovane è finito in manette per furto di energia elettrica: quando i militari sono arrivati sul posto, hanno visto il cavo lungo 30 metri che... Acqua in casa senza contratto né contatore, scoperto un intero condominio allacciato abusivamenteC’era il sospetto che un’intera palazzina fosse allacciata abusivamente alla rete idrica e così è scattato l’accertamento che ha confermato l’ipotesi. Contenuti utili per approfondire Contatore allacciato alla rete pubblica per non pagare la bolletta: 5 denunciati a Castel VolturnoMattinata di controlli per i carabinieri quella odierna, venerdì 24 aprile, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: i militari dell'Arma hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica ... fanpage.it Castel Volturno, scoperti allacci abusivi alla rete elettrica: 5 denunciatiMattinata di controlli a Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno portato alla luce un sistema di allacci abusivi alla ... napolivillage.com