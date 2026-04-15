Acqua in casa senza contratto né contatore scoperto un intero condominio allacciato abusivamente

Le autorità hanno individuato un intero condominio collegato in modo irregolare alla rete idrica, senza contratto né contatore. Dopo un'indagine, è stato confermato che gli allacciamenti erano stati realizzati illegalmente, coinvolgendo tutti gli appartamenti dell’edificio. Le verifiche sono state condotte per accertare la presenza di eventuali irregolarità e di conseguenza sono state avviate le procedure di verifica legale e eventuale intervento.