Acqua in casa senza contratto né contatore scoperto un intero condominio allacciato abusivamente
Le autorità hanno individuato un intero condominio collegato in modo irregolare alla rete idrica, senza contratto né contatore. Dopo un'indagine, è stato confermato che gli allacciamenti erano stati realizzati illegalmente, coinvolgendo tutti gli appartamenti dell’edificio. Le verifiche sono state condotte per accertare la presenza di eventuali irregolarità e di conseguenza sono state avviate le procedure di verifica legale e eventuale intervento.
C’era il sospetto che un’intera palazzina fosse allacciata abusivamente alla rete idrica e così è scattato l’accertamento che ha confermato l’ipotesi. La polizia municipale ha denunciato all’Albergheria un uomo per furto aggravato al termine degli accertamenti effettuati insieme al personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
A Pieve un intero condominio senza acqua per morosità: a secco anche la guardia medica e i medici di basePieve Emanuele (Milano), 18 marzo 2026 – Un intero condominio nel cuore del quartiere ex Incis è senza acqua per morosità da ieri mattina.
Riforniva abusivamente di acqua non idonea al consumo umano un condominio: denunciatoGli esiti delle analisi hanno evidenziato, all’interno dell’autocisterna utilizzata per il trasporto, la presenza di una carica batterica superiore...
Temi più discussi: Sospensione fornitura idrica: perché staccare l'acqua è illegale; Stop all'acqua per 48 ore, come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino: tutte le regole da seguire [VIDEO]; La città senza acqua, centinaia di telefonate per chiedere assistenza; Abruzzo, 250 mila persone senza acqua per i lavori alla rete idrica: assalto alle bottiglie d'acqua nei supermercati.
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Sveglia senza acqua in casa a Forlì: disagi per tutta la mattinaForlì, 6 febbraio 2026 – Mattinata di disagi per i residenti di via Monari e delle zone limitrofe, che oggi si sono svegliati senza acqua a causa della rottura di una delle tubazioni dell’acquedotto ... ilrestodelcarlino.it
CHIUSO il Coc per l'interruzione idrica, 901 telefonate in 3 giorni: le raccomandazioni sull'uso dell'acqua Gli aggiornamenti: https://cityne.ws/e9mj2 - facebook.com facebook
Acqua inquinata tra Vasto e San Salvo x.com