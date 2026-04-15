Acqua in casa senza contratto né contatore scoperto un intero condominio allacciato abusivamente

Da palermotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno individuato un intero condominio collegato in modo irregolare alla rete idrica, senza contratto né contatore. Dopo un'indagine, è stato confermato che gli allacciamenti erano stati realizzati illegalmente, coinvolgendo tutti gli appartamenti dell’edificio. Le verifiche sono state condotte per accertare la presenza di eventuali irregolarità e di conseguenza sono state avviate le procedure di verifica legale e eventuale intervento.

C’era il sospetto che un’intera palazzina fosse allacciata abusivamente alla rete idrica e così è scattato l’accertamento che ha confermato l’ipotesi. La polizia municipale ha denunciato all’Albergheria un uomo per furto aggravato al termine degli accertamenti effettuati insieme al personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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