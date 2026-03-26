Martedì 24 marzo, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Legnago sono intervenuti per un incidente avvenuto presso un ente pubblico, dove un contatore elettrico è stato danneggiato. Durante le verifiche, hanno arrestato un giovane di 25 anni che si trovava allacciato alla stessa apparecchiatura. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni.

Il giovane è finito in manette per furto di energia elettrica: quando i militari sono arrivati sul posto, hanno visto il cavo lungo 30 metri che portava al suo giaciglio di fortuna Fermato il 25enne di origine marocchina ed informata la procura, i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando di Legnago, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata di mercoledì, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, il quale ha convalidato il provvedimento e, in seguito alla richiesta dei termini a difesa, ha rinviato l'udienza a dicembre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Allacciato al contatore di un ente pubblico, 25enne viene arrestato dai carabinieri

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