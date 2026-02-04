Informatica fin dalla scuola primaria per operare in un mondo sempre più digitale | è nelle nuove Indicazioni nazionali

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che l’informatica entrerà nelle scuole primarie italiane. Lo ha fatto in occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM, sottolineando che con le nuove Indicazioni nazionali, i bambini cominceranno a studiare tecnologia fin da piccoli. La novità riguarda il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In occasione dell'avvio della Settimana nazionale delle discipline STEM, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ricordato che "con le Nuove Indicazioni nazionali abbiamo introdotto l'informatica fin dalla scuola primaria", richiamando una delle principali novità contenute nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, recentemente pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

