Scuola | dalle nuove Indicazioni Nazionali alla responsabilità educativa

Da settembre 2026 entreranno in vigore le nuove Indicazioni Nazionali approvate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2025. Le regole cambiano, soprattutto per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo, che devono seguire i nuovi curricoli. Si tratta di un documento che guiderà le scuole italiane nel prossimo futuro, rafforzando l’autonomia scolastica e ridefinendo gli obiettivi di insegnamento. Le scuole si preparano a mettere in pratica queste modifiche già dai prossimi mesi.

Le nuove Indicazioni Nazionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, approvate nel 2025 ed efficaci da settembre 2026, ridefiniscono, in particolare, i curricoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, confermandosi come documento strategico di riferimento per l'autonomia scolastica. Ma dice molto di più. Ma e' sull'insegnamento della storia che si concentra una parte rilevante del dibattito. La scelta di valorizzare la narrazione, con un ritorno esplicito alla lezione frontale come "voce narrante" e una rinnovata attenzione alla memorizzazione di date e periodizzazioni, viene interpretata da alcuni come un tentativo di rendere l'apprendimento più solido e accessibile, da altri come un possibile rischio di semplificazione o di orientamento culturale.

