Constantini e Mosaner ripartono da Ginevra | l’Italia difende il trono mondiale del doppio misto

Stefania Costantini e Amos Mosaner sono pronti a competere ai Mondiali 2026 di curling doppio misto che si terranno a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio. L’Italia parteciperà alla manifestazione, con l’obiettivo di mantenere il titolo mondiale conquistato nelle precedenti edizioni. La competizione coinvolge atleti di diverse nazioni e si svolge in un palazzetto dedicato alla disciplina.

Stefania Costantini e Amos Mosaner saranno tra i protagonisti dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in programma a Ginevra dal 25 aprile al 2 maggio. Gli azzurri arrivano all’appuntamento da campioni del mondo in carica, dopo il titolo conquistato un anno fa a Fredericton battendo in finale la Scozia, e si presentano in Svizzera anche sull’onda del bronzo olimpico conquistato a Milano-Cortina 2026. Per la coppia italiana sarà l’ultimo grande impegno stagionale. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Canada, Cechia, Finlandia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Scozia, Svizzera e Stati Uniti. La formula premia direttamente in semifinale soltanto le prime classificate dei due raggruppamenti, mentre seconde e terze dovranno passare dai playoff per conquistare gli ultimi posti disponibili in zona medaglie.🔗 Leggi su Sportface.it

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