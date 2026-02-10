Il curling si tinge d' azzurro Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto

Arrivano due medaglie olimpiche per il curling italiano. Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto a Pechino, portando a casa la seconda medaglia olimpica per il duo, che già aveva vinto l’oro quattro anni fa. La gara si è svolta a Cortina d’Ampezzo, con i due atleti che hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo nel loro sport.

Seconda medaglia olimpica per il tandem italiano, che a Pechino aveva conquistato l'oro. CORTINA D'AMPEZZO - Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo a Milano-Cortina, superando nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna per 5-3. È la medaglia numero 11 per l'Italia in questi Giochi Invernali. Per il tandem tricolore è anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro i quali avevano perso per 9-6 durante il round robin olimpico circa 48 ore prima del match odierno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita.

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.

