Il curling si tinge d' azzurro Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto
Arrivano due medaglie olimpiche per il curling italiano. Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel doppio misto a Pechino, portando a casa la seconda medaglia olimpica per il duo, che già aveva vinto l’oro quattro anni fa. La gara si è svolta a Cortina d’Ampezzo, con i due atleti che hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo nel loro sport.
Seconda medaglia olimpica per il tandem italiano, che a Pechino aveva conquistato l'oro. CORTINA D'AMPEZZO - Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo a Milano-Cortina, superando nella finale per il terzo posto la Gran Bretagna per 5-3. È la medaglia numero 11 per l'Italia in questi Giochi Invernali. Per il tandem tricolore è anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro i quali avevano perso per 9-6 durante il round robin olimpico circa 48 ore prima del match odierno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Constantini Mosaner
LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!
L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita.
Constantini e Mosaner per il bis nel Doppio misto: l'Italia del Curling alle Olimpiadi
Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Ultime notizie su Constantini Mosaner
Argomenti discussi: A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streaming; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming; Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming.
Il curling si tinge d'azzurro, Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio mistoCORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Stefania Constantini e ... iltempo.it
Il curling si tinge d’azzurro, Constantini e Mosaner medaglia di bronzo nel doppio mistoCORTINA (ITALPRESS) - Arriva la seconda medaglia olimpica in carriera nel doppio misto di curling per Amos Mosaner e Stefania Constantini . Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifin ... msn.com
Spaziali Constantini e Mosaner: dopo l’oro di Pechino, la coppia azzurra del doppio misto conquista un bronzo a Cortina L’Italia torna a festeggiare nel curling grazie alla coppia Mosaner-Costantini. A Cortina, in casa nostra, il duo azzurro vince una grand - facebook.com facebook
Constantini-Mosaner magnifici: l' #Italia conquista il bronzo nel curling, Gran Bretagna battuta 5-3! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.