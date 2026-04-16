Carburante aerei per 6 settimane L' allarme dell' agenzia per l' energia

Da iltempo.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dichiarato che il carburante per gli aerei potrebbe durare solo sei settimane. La causa principale è il blocco dello Stretto di Hormuz, provocato dal conflitto tra le autorità di una regione e l’Iran. La situazione ha portato a una crisi energetica senza precedenti, secondo quanto riferito dall’agenzia. La notizia è stata diffusa durante una conferenza a Parigi.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, lancia l'allarme da Parigi: lo Stretto di Hormuz bloccato dal conflitto con l'Iran sta generando la peggior crisi energetica della storia. E l'estate si avvicina. Sei settimane. Tanto carburante per aerei resta nei serbatoi europei se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere bloccato. Non è la previsione catastrofista di qualche analista di mercato, ma l'avvertimento lanciato oggi da Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), in una lunga intervista rilasciata all'Associated Press dal suo ufficio parigino con vista sulla Torre Eiffel. Il...🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Carburante aerei per 6 settimane". L'allarme dell'agenzia per l'energia

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