Carburante aerei per 6 settimane L' allarme dell' agenzia per l' energia

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dichiarato che il carburante per gli aerei potrebbe durare solo sei settimane. La causa principale è il blocco dello Stretto di Hormuz, provocato dal conflitto tra le autorità di una regione e l’Iran. La situazione ha portato a una crisi energetica senza precedenti, secondo quanto riferito dall’agenzia. La notizia è stata diffusa durante una conferenza a Parigi.

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, lancia l'allarme da Parigi: lo Stretto di Hormuz bloccato dal conflitto con l'Iran sta generando la peggior crisi energetica della storia. E l'estate si avvicina. Sei settimane. Tanto carburante per aerei resta nei serbatoi europei se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere bloccato. Non è la previsione catastrofista di qualche analista di mercato, ma l'avvertimento lanciato oggi da Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), in una lunga intervista rilasciata all'Associated Press dal suo ufficio parigino con vista sulla Torre Eiffel. Il...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Carburante aerei per 6 settimane". L'allarme dell'agenzia per l'energia War With Iran May Be Ushering in a New Nuclear Age Notizie correlate Europa senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiL’Europa potrebbe rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: a lanciare l’allarme è l’Aci Europe, associazione di categoria che... “Se Hormuz non riapre in 3 settimane, mancherà carburante per aerei”, l’allarme degli aeroporti europeiL'allarme per la chiusura di Hormuz da parte dell'Iran in una lettera al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas dall'Associazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carburante per gli aerei, cosa succede se finisce? Quanti mesi sono garantiti, quali voli sarebbero da cancellare: i 4 scenari; Voli a rischio per carenza carburante, meglio prenotare o aspettare?; In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportuali; Caos voli, guerra del carburante: rifornimenti a rischio. Attesa oggi la nave con il cherosene per gli aerei. Quanto c’è da allarmarsi per la carenza di carburante per aereiL'Italia dipende molto dalle raffinerie del Golfo Persico e non può aumentare la sua produzione, ma per ora i problemi riguardano solo i prezzi ... ilpost.it I guai per il carburante degli aerei ci sono, ma l’allarme è ancora lontanoAnche se la situazione rimane delicata e ci possono essere dei casi isolati di problemi di approvvigionamento, nessun volo in Italia è stato ancora cancellato. L'allarmismo alimenta solo la cautela ne ... ilfoglio.it Ue, 'oggi nessuna carenza di carburante aerei ma possibili criticità in futuro'. Portavoce: 'Forniture alle raffinerie stabili ma situazione preoccupa' #ANSA x.com Gli aeroporti europei rischiano una carenza «sistemica» di carburante per aerei, se lo Stretto di Hormuz non sarà completamente riaperto entro tre settimane. L’avvertimento, che risuona sempre più cupo, alla luce delle trattative di pace fallite tra Stati Uniti e Ir - facebook.com facebook