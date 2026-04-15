Dopo settimane di voci, si conosce il nome del candidato che potrebbe diventare il nuovo presidente di Confindustria Reggio Emilia. L’attuale presidente, in carica da quattro anni, terminerà il suo incarico tra pochi mesi. La scelta avviene in un momento di passaggio per l’associazione, che si prepara a rinnovare la propria guida nel prossimo futuro. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il nome di colui che è in lizza per prendere il posto della Presidente di Confindustria Reggio Emilia Roberta Anceschi, che, tra pochi mesi, chiuderà il suo mandato quadriennale. Dopo un mandato al femminile, il primo in 80 anni di storia, si tornerebbe dunque a un leader maschile con Alessandro Malavolti, 55 anni. Un uomo di spessore, dotato di un carattere forte e una laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Modena. Una figura centrale nel settore della componentistica per macchine agricole, alla guida da tempo, come ceo, del Gruppo Ama di San Martino in Rio (Re), una realtà industriale che conta diverse unità produttive e un forte orientamento all’export.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confindustria, giro di boa. Alessandro Malavolti verso la nuova presidenza

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