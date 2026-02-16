Catania | Fratelli d’Italia a confronto su lavoro e professioni tra burocrazia competenze e formazione universitaria

A Catania, il partito Fratelli d’Italia ha organizzato un confronto su lavoro e professioni, dopo aver riscontrato molte lamentele da parte di giovani e imprenditori riguardo alla burocrazia e alle difficoltà di accesso alle competenze richieste. L’iniziativa si svolgerà il 20 febbraio all’Airport Hotel, dove si discuterà di come migliorare la formazione universitaria e snellire le procedure amministrative.

Catania ospita il dibattito sulle professioni con l’iniziativa di Fratelli d’Italia. Il 20 febbraio, all’Airport Hotel di Catania, Fratelli d’Italia promuove un convegno dedicato al futuro delle professioni in Italia. L’evento, intitolato “L’Italia delle Professioni”, mira a creare un confronto tra istituzioni, ordini professionali, università e rappresentanze di categoria per affrontare le sfide del settore e valorizzarne il ruolo nell’economia italiana. L’iniziativa, coordinata dall’onorevole Marta Schifone e dai coordinamenti regionali e provinciali di FdI Catania, si propone di individuare soluzioni concrete per semplificare la burocrazia, tutelare le competenze e sostenere l’evoluzione del mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu Formazione specialistica e competenze per il futuro delle professioni giuridiche Le professioni legali cambiano rapidamente. Eurostat, Capone (UGL): “Contro la povertà puntare su lavoro stabile, eccellenze locali, formazione e nuove competenze" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All'Airport Hotel il convegno L'Italia delle Professioni con istituzioni, università e ordini professionali; Dal Consiglio comunale di Catania allo scenario globale: Giovanni Magni a Politicamente Sud; Catania. La centralità delle libere professioni nel sistema economico, convegno di FdI; Anche Catania per la libertà d’insegnamento: oggi presidio a piazza Umberto - Pressenza. All'Airport Hotel il convegno L'Italia delle Professioni con istituzioni, università e ordini professionaliIl convegno è promosso dal Dipartimento Libere Professioni di Fratelli d'Italia e diretto da Marta Schifone. Appuntamento venerdì 20 febbraio a partire dalle 16.30 ... cataniatoday.it Enna – Trantino a Palazzo Pollicarini per la scuola di formazione politica di Fratelli d’ItaliaIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, è stato il protagonista della seconda lezione della Scuola di formazione politica dell’entroterra siciliano, svoltasi a Palazzo Pollicarini su iniziativa di Fra ... start-news.it Il Fuoco Sacro di Agata: Un Inno alla Fede Cittadini, fratelli e sorelle di Catania, c'è un filo invisibile ma indissolubile che ci lega, un'antica storia di coraggio, di fede incondizionata, di amore che sfida ogni tormento. È la storia di Agata, la nostra Patron - facebook.com facebook