Confindustria Ascoli Piceno | segreto totale sul nuovo presidente

Confindustria Ascoli Piceno ha annunciato che il 3 luglio si terrà l’assemblea per eleggere il nuovo presidente. La commissione incaricata valuterà le candidature presentate dai 300 associati entro il mese di maggio. La votazione si svolgerà in una riunione che si terrà presso la sede dell’associazione. Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei candidati o dettagli sui processi di selezione.

? Cosa sapere Confindustria Ascoli Piceno voterà il nuovo presidente il prossimo 3 luglio.. La commissione incaricata valuterà le candidature dei 300 associati entro maggio.. Il 3 luglio prossimo, l’assemblea dei soci di Confindustria Ascoli Piceno voterà il nuovo presidente che succederà a Simone Ferraioli, segnando la fine di un ciclo dopo la chiusura del termine per le candidature avvenuta il 17 aprile. Il passaggio di consegne nelle botteghe e nelle industrie del territorio ascolano si muove su binari di assoluto riserbo. Le proposte emerse dai più di 300 associati entro la scadenza fissata lo scorso 17 aprile sono custodite gelosamente: l’associazione ha scelto di non svelare se siano già emersi nomi o indicazioni informali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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