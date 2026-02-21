Morti in tenda ad Ascoli Piceno | coppia trovata senza vita sul Tronto il cane li ha vegliati per ore

Una coppia senza vita è stata trovata in tenda lungo il Tronto ad Ascoli Piceno. La scomparsa è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ma si sospetta un malore improvviso che li ha colti di sorpresa. Il loro cane, rimasto accanto a loro, ha vegliato per ore vicino ai corpi. Le autorità stanno indagando sulle ragioni di questa tragedia e cercano eventuali testimoni. La scoperta ha sconvolto la comunità locale.

Chi sono le due persone trovate morte in tenda ad Ascoli Piceno?. La scena è di quelle che restano impresse. Questa mattina, 21 febbraio, un uomo e una donna tra i 35 e i 40 anni sono stati trovati senza vita all’interno di una tenda sul greto del fiume Tronto, a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere Borgo Solestà di Ascoli Piceno. L’allarme è stato dato da un’amica della donna, anche lei senza fissa dimora, che non riusciva a contattarla telefonicamente. Il cellulare squillava a vuoto. La preoccupazione è diventata certezza quando si è avvicinata alla tenda. La donna, di origine brasiliana, era incinta e avrebbe partorito ad aprile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

