Export oro e gioielli | l' export in picchiata Cosa dicono i dati

I dati più recenti mostrano un calo significativo nelle esportazioni di oro e gioielli, con un forte rallentamento rispetto agli anni precedenti. Nonostante la provincia di Arezzo si confermi al primo posto per valore esportato, il settore orafo argentiero-gioielliero nel complesso sta attraversando un periodo difficile. Le cifre evidenziano una flessione che interessa diverse regioni e tipologie di prodotti, riflettendo un quadro di mercato complessivamente in sofferenza.

Pesano rincari oro e metalli preziosi, dazi Usa e tensioni geopolitiche con ripercussioni sul consumatore finale. Arezzo mantiene il primato per valore esportato Arezzo al primo posto per valore esportato ma, in generale, la situazione per il settore orafo argentiero-gioielliero non è affatto rosea. A dirlo sono anche i dati Istat elaborati dal Centro Studi di Confindustria Federorafi dove vengono presi in considerazioni i dati conclusivi del 2025. A livello nazionale lo scenario immortalato raccontano di un trend decisamente negativo. Dopo aver archiviato il primo semestre con un export in flessione su base tendenziale del -13,9% e i primi... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Oro e gioielli, in crescita il distretto Napoli-Caserta con il traino dell?export Abruzzo: +9,3% export, 1 milione per l’exportIl quarto trimestre del 2025 ha registrato per l’Abruzzo un balzo nell’export pari al 9,3%, posizionando la regione al sesto posto tra le realtà... Temi più discussi: Gioielli in oro, export italiano in calo a causa della Turchia. Arezzo primo distretto ma soffre; Gioielli, l'export crolla di un quinto. E la guerra fa tremare i polsi; Il settore orafo di Valenza teme lo stop all’export per la guerra che infiamma il Medio Oriente; A Valenza citta d'oro, il settore teme per l'export. Gioielli in oro, export italiano in calo a causa della Turchia. Arezzo primo distretto ma soffre(Teleborsa) - Nel 2025 il settore orafo italiano ha realizzato 10,8 miliardi di euro di esportazioni, con un calo del -21,2% in valore e del -26,6% in quantità. Questo andamento risulta condizionato d ... teleborsa.it Oro ai massimi storici: come evitare di svendere i propri gioielli ai compro oroCon la quotazione del metallo giallo oltre i 125 euro al grammo, in molti stanno valutando di liquidare vecchi gioielli o oggetti preziosi. Ma attenzione: ... laprimapagina.it Scorte per un mese e rischio export: ecco perché la provincia di Siracusa è l'asset strategico (e vulnerabile) dell'Italia #crisienergetica facebook Gennaio 2026: export italiano quasi stabile (-0,1%), import in calo (-1,3%). Su base annua export -4,6%, con cali diffusi; crescono metalli e farmaceutica. Saldo commerciale positivo (+1.089 mln €) e deficit energetico in riduzione. #ICEAgenzia #ItalianTr x.com