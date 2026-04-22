Durante l’assemblea di Confesercenti, Stefano Bonfanti è stato confermato all’unanimità come presidente provinciale di Prato per il periodo 2026-2030. La nomina è avvenuta senza opposizioni e rappresenta la prosecuzione della sua carica. La decisione è stata comunicata nel corso dell’incontro tra i membri dell’associazione. La conferma di Bonfanti riguarda il quadriennio che si aprirà nel 2026.

Stefano Bonfanti è stato riconfermato all’unanimità presidente provinciale di Confesercenti Prato per il quadriennio 2026–2030. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva provinciale, svoltasi lunedì nella Sala del Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici. Hanno partecipato, oltre ai soci di Confesercenti Prato, le principali autorità civili e politiche del territorio. Presente anche Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti, che nel suo intervento si è congratulato con Stefano Bonfanti per la rielezione, soffermandosi anche sul momento particolarmente complesso che sta attraversando il commercio in Italia, tra aumento dei costi energetici e contrazione dei consumi interni, legati alla difficile situazione internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assemblea Confesercenti. Riconfermato Bonfanti: "Le priorità per la città"

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