Conferenza stampa Sammarco pre Verona Lecce | Orban non è convocato ha fatto un gesto lontano dai miei valori! Nei prossimi giorni…

Alla vigilia del match tra Verona e Lecce, il tecnico degli scaligeri ha annunciato che Orban non sarà convocato, definendo il suo gesto come lontano dai valori della squadra. La conferenza stampa si è concentrata sulle scelte di formazione e sulle prossime settimane di campionato, con Sammarco che ha anche accennato a sviluppi futuri. La partita rappresenta un momento importante nel calendario di Serie A, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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