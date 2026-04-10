Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Sassuolo | Baldanzi sta bene e giocherà dall’inizio Ecco quali giocatori saranno out

Alla vigilia della sfida tra Genoa e Sassuolo, l’allenatore ha confermato che Baldanzi sarà titolare, in buona forma. Sono stati annunciati anche i giocatori che non saranno disponibili per questa partita e il loro elenco sarà comunicato prima del calcio d’inizio. La conferenza si è svolta nello stadio Luigi Ferraris, che si prepara ad accogliere un incontro decisivo per il percorso della squadra in questa stagione di Serie A.