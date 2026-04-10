Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Sassuolo | Baldanzi sta bene e giocherà dall’inizio Ecco quali giocatori saranno out
Alla vigilia della sfida tra Genoa e Sassuolo, l’allenatore ha confermato che Baldanzi sarà titolare, in buona forma. Sono stati annunciati anche i giocatori che non saranno disponibili per questa partita e il loro elenco sarà comunicato prima del calcio d’inizio. La conferenza si è svolta nello stadio Luigi Ferraris, che si prepara ad accogliere un incontro decisivo per il percorso della squadra in questa stagione di Serie A.
Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Spalletti rinnova con la Juventus, discorso da brividi alla squadra: «Volevo rendermi conto di cosa fosse la Juve da dentro. Abbiamo davanti tante sfide» – VIDEO Comolli commenta il rinnovo di Spalletti con la Juventus: «È la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Roma: «Saremo pronti a tutto, non so se Norton Cuffy e Otoa saranno convocati. Ecco come sta Baldanzi»Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.
Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte. Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo. Su Baldanzi…»Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.
Temi più discussi: Allenamento sotto il sole di Pegli; De Rossi: La sosta ha ricaricato il Genoa, con la Juve in campo senza timore; Juventus - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; De Rossi e la battuta sul paragone con Mazzone: Se segno vado sotto la curva della Juventus, per me è un complimento.
Genoa, De Rossi: Baldanzi titolare col Sassuolo. Norton-Cuffy ancora outI rossoblu affronteranno nel prossimo turno di campionato il Sassuolo - calcio d'inizio domenica 12 aprile alle 12.30 in casa al Ferraris - e parlando in conferenza stampa l'allenatore romano ha così ... calciomercato.com
Genoa, De Rossi: Con il Sassuolo può essere un cerchio che si chiude. Baldanzi titolareL’allenatore rossoblù in vista del match del Ferraris: All’andata non c’ero io ma per la prima volta mi sono sentito già parte di questa squadra. Sarà una ... ilsecoloxix.it
Corriere dello Sport De Rossi: "Baldanzi titolare contro il Sassuolo. Grosso Ci sentiamo spesso" Le parole dell'allenatore del Genoa nella conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Domenica alle 12:30 il Genoa ospita il S - facebook.com facebook
Genoa all’assalto del Sassuolo, “De Rossi: “Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti” x.com