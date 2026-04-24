Alla vigilia della partita tra Genoa e Como, il tecnico ha parlato in conferenza stampa sottolineando come il suo avversario sia il più difficile da affrontare, in grado di riportarlo subito con i piedi per terra. La sfida potrebbe portare alla conquista della salvezza aritmetica per il club, ma l’attenzione rimane concentrata sulla partita stessa e sull’importanza di mantenere alta la concentrazione. La 34ª giornata di Serie A si avvicina, portando con sé questo obiettivo.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Como: «Peggior cliente da affrontare, in un attimo ti riportano sulla terra»

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