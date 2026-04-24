Confedilizia Forlì-Cesena e l'Associazione Amadori hanno firmato un accordo di collaborazione nel territorio. La partnership riguarda iniziative di carattere sociale e si concentra su progetti condivisi in ambito locale. La firma dell’accordo è stata annunciata ufficialmente e prevede interventi congiunti in diverse aree di interesse pubblico. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle attività o sui tempi di attuazione è stato comunicato.

? Cosa sapere Confedilizia Forlì-Cesena e Associazione Amadori firmano un accordo di collaborazione sociale nel territorio.. L'alleanza tra Senzani e Amadori promuove progetti di impegno civile per la comunità locale.. Confedilizia Forlì-Cesena ha sancito ufficialmente la propria vicinanza all’Associazione Dino Amadori – Memoria in Cammino, consolidando un legame tra il settore della proprietà edilizia e l’impegno civile nel territorio romagnolo. Il sostegno dell’organizzazione che rappresenta i proprietari immobiliari si rivolge a una realtà nata nel 2022 con l’obiettivo di preservare i valori e l’eredità morale del Professore che ha trasformato l’oncologia territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confedilizia e Associazione Amadori: un patto per il sociale

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