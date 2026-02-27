Il plasma si dona non si produce | l’appello dell’associazione Dino Amadori

L’associazione Dino Amadori – Memoria in Cammino ha lanciato un appello per invitare le persone a donare plasma, sottolineando che questo si dona e non si produce. La campagna mira a sensibilizzare sulla necessità di incrementare le donazioni di plasma tra la popolazione. L’organizzazione si impegna a promuovere la cultura della donazione e a informare sui benefici di questa pratica.

L’associazione Dino Amadori – Memoria in Cammino scende in campo per la promozione della donazione di plasma. Si tratta, spiegano dal direttivo, di “una scelta di responsabilità che incide concretamente sulla vita di tanti pazienti, in particolare in ambito oncologico. I plasmaderivati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Prevenzione e salute a scuola: nel 2026 debutta il nuovo progetto dell’associazione Dino AmadoriCon questa iniziativa, l’associazione Dino Amadori rinnova il proprio impegno nel portare la prevenzione al centro della comunità, partendo dalle...

Irst di Meldola, Giovanni Amadori: "Il futuro va costruito nel rispetto dell’eredità di Dino Amadori"Il futuro dell’Irst Irccs di Meldola non è solo una questione strutturale o amministrativa, ma riguarda una storia fatta di cura, ricerca e visione.

Sangue, si dona di più. Appello per il plasma: «Coinvolgere i giovani»Goccia dopo goccia, e poi sacca dopo sacca, prende forma una «riserva» essenziale, impiegata quotidianamente per salvare vite. Sangue e plasma sono il risultato limpido di una generosità costante, ... ecodibergamo.it

Ospedale Papa Giovanni, il plasma si dona anche il mercoledì e il sabatoSangue e plasma non sono semplici «materiali biologici»: sono vere e proprie terapie, indispensabili per curare ogni giorno migliaia di pazienti. Dalle emergenze ai trapianti, dagli interventi ... ecodibergamo.it

Domani, sabato 21 febbraio, durante la rubrica Tg3 Pixel – il settimanale della testata giornalistica dedicato a #innovazione e #tecnologia – l’IRST “Dino Amadori” IRCCS sarà tra i protagonisti grazie un servizio dedicato ai progressi nella diagnosi del #miel - facebook.com facebook