Publiacqua annuncia che i soci privati lasciano la società e che tutte le quote passeranno ad Alia, portando così la gestione completamente sotto il controllo pubblico. La decisione comporta un cambiamento significativo nella struttura societaria, eliminando la partecipazione di investitori privati e concentrando le quote nelle mani di enti pubblici. La modifica si concretizza con la cessione delle partecipazioni da parte di Acque Blu ad Alia.

Publiacqua non avrà più soci privati. Passa tutto in mano al pubblico. Ribaltone nella gestione dell’acqua nel centro Toscana: a deciderlo il tribunale di Firenze, con un sentenza che mette un punto fermo (almeno fino a un probabile ricorso in corte d’appello) sulla lunga battaglia legale che ha visto per anni contrapposti decine di Comuni toscani e il socio privato della società, Acque Blu Fiorentine spa (Abf) – controllata da Acea –, la società che gestisce l’acqua nel Medio Valdarno (46 Comuni nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo). La decisione dei giudici della sezione imprese, ha da una parte confermato la legittimità del progetto Multiutility regionale, e dall’altro sancito che il privato entro un mese dovrà cedere la sua parte di quote, pari al 40%, al ramo pubblico, che detiene il restante 60%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Publiacqua non avrà più soci privati. Acque Blu dovrà cedere le quote ad Alia

Articoli correlati

Plures sale al 98% di Publiacqua, rigettate le domande di Acque Blu Fiorentine. Operazione da 122 milioni di euroFirenze, 11 marzo 2026 – Il tribunale civile di Firenze ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40%...

I soci, le case, i soldi. Ecco le società immobiliari italiane vicine ad HamasIl principale fundraiser della presunta cellula italiana di Hamas è un personaggio chiave della vicenda che ha portato in carcere nove persone...

Approfondimenti e contenuti su Publiacqua non avrà più soci privati...

Temi più discussi: Publiacqua non avrà più soci privati. Acque Blu dovrà cedere le quote ad Alia; Publiacqua: Plures vince in tribunale contro Acque Blu (Acea), ora al 98%; Publiacqua, il tribunale ordina: L’acqua torni tutta pubblica. Operazione da 122 milioni; Publiacqua, Tribunale conferma trasferimento a Plures del 40% detenuto da socio privato.

Publiacqua non avrà più soci privati: dopo 5 anni arriva a sentenza il contenzioso con AcquebluI giudici hanno ordinato alla società privata Acqueblu fiorentina di cedere le sue quote in Publiacqua, ai soci pubblici cioè ad Alia servizi ambientali spa. La cifra alla quale Acqueblu dovrà vendere ... corrierefiorentino.corriere.it

Publiacqua, una sentenza storicaIl Tribunale conferma il trasferimento a Plures del 40% detenuto dal socio privato. La sindaca Funaro: Soddisfatti ... nove.firenze.it