Condizioni inumane in carcere | sconto di pena di 39 giorni per Alemanno L’ex sindaco di Roma uscirà a fine giugno

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso di concedere a Gianni Alemanno uno sconto di pena di 39 giorni. Di conseguenza, l’ex sindaco di Roma potrà uscire dal carcere alla fine di giugno. La decisione si basa su una valutazione delle condizioni di detenzione dell’ex politico, che ha portato a questa riduzione della pena. La notizia ha suscitato discussioni sulla gestione delle carceri e le condizioni di vita dei detenuti.

Quaranta giorni di sconto di pena per Gianni Alemanno. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l’istanza dell’ex sindaco per vedersi ridurre la condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite, a causa delle condizioni “ inumane e degradanti ” della sua detenzione in carcere. Si tratta di un risarcimento specifico previsto dalla legge sull’ordinamento penitenziario: in base all’articolo 35-ter, quando le condizioni di detenzione violano l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “il magistrato di Sorveglianza dispone una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari (.) a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Condizioni inumane in carcere”: sconto di pena di 39 giorni per Alemanno. L’ex sindaco di Roma uscirà a fine giugno Gianni Alemanno, scarcerazione il 22 giugno sconto di pena, via libera del Tribunale di Sorveglianza Notizie correlate L’ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: ok a riduzione della pena di 39 giorniRiduzione della pena di 39 giorni per l’ex sindaco di Roma detenuto per traffico d’influenze. Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoL'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco; Alemanno, il tribunale approva riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno; Papa Leone entra nel carcere di Bata e parla ai dimenticati; Papa Leone nell'inferno di Bata, il carcere dei detenuti dimenticati [VIDEO]. Gianni Alemanno scarcerato a giugno: accolta la riduzione di penaAccolta la riduzione di pena per Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma condannato per traffico di influenze: sarà scarcerato a giugno. lettera43.it Alemanno, sconto pena di 39 giorni: lascerà il carcere il 24 giugnoIl Tribunale di Sorveglianza di Roma concede 39 giorni di sconto pena a Gianni Alemanno: l’ex sindaco lascerà il carcere di Rebibbia il 24 giugno. tag24.it Il regionale 21080 diretto a Roma Termini è in condizioni inumane: persone stipate all’inverosimile, ammassate peggio di un carro bestiame, senza ossigeno. Viaggiare così è disumano e inaccettabile. @Trenitalia, senza parole. x.com Non è la Costituzione a essere debole. È chi non la applica. In Italia, ogni giorno, l'Art. 27 viene calpestato: pene che non rieducano, condizioni che disumanizzano, diritti fondamentali ignorati dietro le mura delle carceri. Noi scegliamo di non voltare lo sguard - facebook.com facebook