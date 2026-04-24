Condannato per un incendio in un ristorante | arrestato e portato ai domiciliari

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Favara e messo agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per un incendio in un ristorante. L’arresto è stato eseguito nella giornata di oggi e l’uomo è stato portato presso la propria abitazione. La vicenda riguarda un episodio di natura dolosa che aveva coinvolto un’attività commerciale locale.

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato Ignazio Sicilia, 50 anni, fratello di Giuseppe Sicilia, ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Favara. L'uomo deve scontare 9 mesi e 2 giorni di reclusione in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Palermo.La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Condannato per combustione illecita di rifiuti, viene portato ai domiciliari dai carabinieriUn altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria è stato attuato grazie all'intervento dei carabinieri. Molestie e violenze sessuali su studentesse minorenni, insegnante arrestato e portato ai domiciliariUn professore di un istituto superiore di Civitavecchia è stato portato agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Condannato per un incendio in un ristorante: arrestato e portato ai domiciliari; Appiccò un incendio in un bosco: 58enne condannato a 2 anni e 9 mesi; Boccea, incendio in un appartamento: paura e strade chiuse per il fumo; Il sindaco risponde penalmente dell’incendio causato dai fuochi pirotecnici. Incendiò l’auto del vicino dopo una lite: condannato. Pena di 4 anni e 2 mesi per il responsabile del rogo. Era successo in frazione Campore di Valdilana. Incendiò l’auto del vicino dopo una lite: condannato E’ arrivata la sentenza per un episodio che ... laprovinciadibiella.it Incendiò l’auto del vicino a Valdilana: condannato a 4 anni e 2 mesiL'episodio avvenuto lo scorso anno, individuato il responsabile. Incendiò l'auto del vicino a Valdilana: condannato a 4 anni e 2 mesi ... laprovinciadibiella.it Il commercialista condannato all’ergastolo è in carcere da 20 anni. La Cassazione ha ora stabilito che va rifatto il processo d’appello: si va a Firenze. “Le gite in montagna, le preghiere, gli abbracci: poi la nostra vita cambiò per sempre” - facebook.com facebook Scontro Trump-Meloni, Flavia Perina: "Il bacio di Trump ha condannato la destra in tutto il mondo". #piazzapulita x.com