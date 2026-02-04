Condannato per combustione illecita di rifiuti viene portato ai domiciliari dai carabinieri
I carabinieri hanno portato ai domiciliari un uomo condannato per combustione illecita di rifiuti. L’intervento è arrivato dopo un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo si trova ora nella sua abitazione, dove dovrà rispettare le restrizioni imposte dalla condanna.
Un altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria è stato attuato grazie all'intervento dei carabinieri. Sono stati infatti i militari della stazione di Valeggio sul Mincio, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, a trarre in arresto un 73enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in.🔗 Leggi su Veronasera.it
