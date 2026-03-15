Concorso educatori 50 posti all’Asl di Napoli | requisiti prove e scadenza

L’Asl 1 di Napoli ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 50 educatori professionali socio-sanitari. I posti sono a tempo pieno e indeterminato. Sono stati pubblicati requisiti, modalità di prove e scadenze per la presentazione delle domande. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare nel settore socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale.

L’ Asl 1 di Napoli ha pubblicato un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 50 educatori professionali socio-sanitari con contratto a tempo pieno e indeterminato. La selezione rientra nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari del comparto sanità. Le nuove figure saranno impiegate nei servizi sanitari e territoriali dell’azienda sanitaria, dove collaboreranno con équipe multidisciplinari impegnate nei percorsi educativi, riabilitativi e di inclusione sociale rivolti a persone fragili. Quanti sono i posti disponibili. Occorre specificare che una parte dei 50 posti messi a bando dall’Asl 1 di Napoli per trovare educatori è riservata a categorie specifiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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