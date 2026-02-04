Wizz Air doppio volo giornaliero Napoli-Milano | biglietti in vendita da oggi

Da oggi Wizz Air mette in vendita i biglietti per due voli al giorno tra Napoli e Milano. La compagnia rafforza così la sua presenza all’Aeroporto Internazionale di Napoli, offrendo più opzioni ai passeggeri che vogliono spostarsi tra le due città.

Wizz Air, la compagnia aerea che nel 2025 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, annuncia un importante rafforzamento della propria presenza presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli. In stretta collaborazione con Gesac, la Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani, la compagnia aerea collegherà Napoli a Milano Malpensa, unendo il cuore del Mediterraneo con la principale base Wizz Air nel Nord Italia. “La nuova connessione – comunica una nota – risponde alla massiccia domanda di mobilità tra le due aree urbane più dinamiche del Paese. La programmazione prevede un’offerta double daily (14 frequenze settimanali), una scelta studiata appositamente per offrire la massima flessibilità sia ai viaggiatori d’affari che necessitano di rientrare in giornata, sia ai turisti che desiderano scoprire le bellezze artistiche e culturali di Napoli e Milano con la scelta più ampia possibile”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un nuovo volo diretto tra Torino e Palermo, che partirà il 4 maggio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

